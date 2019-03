Si chiama ‘Dolce Casa‘ l’operazione della guardia di finanza di Como che ha portato all’arresto di nove persone, tra cui il sindaco di Valsolda (in provincia di Como) Giuseppe Farina e un professionista, come riporta il Corriere della Sera. Entrambi sono in carcere, mentre gli altri 7 sono ai domiciliari. L’operazione, scattata alle prime ore di venerdì, ha per oggetto “numerosi casi” di presunti “accordi corruttivi tra il primo cittadino – che è un architetto – e clienti del proprio studio associato, nonché violazioni edilizie”, come fanno sapere le fiamme gialle. Farina è stato eletto sindaco di Valsolda, piccolo centro di circa 1500 abitanti nella provincia lariana, con una lista civica. L’indagine, diretta dalla locale procura della Repubblica, riguarda le province di Como, Sondrio, Milano e Roma. Le misure di custodia cautelare sono state eseguite su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Como.