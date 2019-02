Nelle immagini dei palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) e del Comando subacquei ed incursori della Marina Militare (COMSUBIN) le due delicate operazioni di bonifica nelle acque antistanti le coste siciliane, rispettivamente a Trapani e a Gela. L’intervento più impegnativo condotto è stato quello su una mina navale ormeggiata “tipo II”, di fabbricazione italiana, che faceva presumibilmente parte di un campo minato posto a difesa del porto di Trapani durante la Seconda guerra mondiale. La mina era sul fondo, ancora perfettamente funzionante nonostante i decenni passati in mare, e costituiva un serio pericolo per la navigazione. Per la sua neutralizzazione, è stato necessario sollevare l’ordigno dal fondo mediante l’uso di una particolare rete idonea al trasporto delle mine e, successivamente, trasferirlo in una zona sicura, dove i Palombari del GOS l’hanno fatto brillare, distruggendola