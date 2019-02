Una operazione di sgombero di alcune aree della baraccopoli della ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove attualmente risiedono circa 1500 migranti, è in corso da questa mattina da parte dei carabinieri, polizia e guardia di finanza a cui è stata delegata dalla Procura della Repubblica. L’obiettivo del blitz è l’abbattimento di alcuni immobili abusivi che venivano utilizzati per attività illecite come la prostituzione e lo spaccio di droga è stato disposto dal gip del tribunale di Foggia, su richiesta della Procura.

Gli altri reati per cui si procede vanno dall’occupazione abusiva di terreni pubblici al furto di energia elettrica fino a violazioni in materia ambientale con pregiudizio per la salute pubblica. Dalle indagini sono emerse altre e più gravi ipotesi di reato. L’operazione nel borgo dove, specifica la Procura in un comunicato “la dignità, le regole e i diritti sono quotidianamente calpestati”, viene denominata ‘Law and Humanity‘.