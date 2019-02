Manuel Bortuzzo ha concluso il percorso in terapia intensiva e ha lasciato l’ospedale San Camillo di Roma. Il giovane nuotatore, colpito in una sparatoria fuori da un pub nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, ha pubblicato un videomessaggio dalla Fondazione Santa Lucia, dove inizierà la neuroriabilitazione. “Darò tutto quello che ho per tornare il prima possibile, perché qui ci voglio rimanere poco. Come potete vedere, sto sempre meglio. Questo è il mio nuovo campo da combattimento, ora inizia l’allenamento” ha detto il 19enne trevigiano, che ha ringraziato chi lo sta sostenendo con visite e messaggi d’affetto.

Per la vicenda, sono finiti in carcere Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani di Acilia accusati di tentato omicidio e ritenuti capaci, secondo il gip Costantino De Robbio, di colpire di nuovo.