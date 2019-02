Un 24enne, solo in casa con i quattro figli della compagna, ha colpito la bambina, in coma indotto al Bambino Gesù di Roma. "È stato un raptus", ha detto alla polizia

Una bambina di 22 mesi è in pericolo di vita per le botte ricevute dal compagno della madre, arrestato a Genzano, alle porte di Roma. “È stato un raptus. Non volevo”. Si sarebbe giustificato così il 24enne arrestato dalla polizia per aver picchiato mercoledì sera la bambina, ricoverata in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Secondo quanto si è appreso, la bimba è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva, con un ematoma cerebrale, ecchimosi, graffi sul volto e segni di morsi. Stando a quanto riportano alcune agenzie, la bambina, che presenta altre ecchimosi sul corpo (che potrebbero far pensare a violenze avvenute anche nei giorni precedenti), sarebbe stata colpita perché piangeva troppo. L’uomo, accusato di tentato omicidio, era a casa da solo con i quattro figli della compagna, tra cui la bambina e la sua gemellina, quando ha picchiato la bimba.

Quando la madre, 23enne, è tornata a casa, si è trovata davanti la figlia in gravi condizioni e si è precipitata all’ospedale di Genzano, dove è arrivata intorno alle 21.30, ma si è dovuta fermare davanti ai cancelli perché era chiuso. La vigilanza allora ha dato l’allarme e la bambina è stata portata all’ospedale dei Castelli, nel Comune di Ariccia: da lì poi è stata trasferita al Bambino Gesù.