Istituita nel 2004, la commemorazione celebra le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Anche Roberto Fico ha ricordato il massacro: "Solo mantenendo vivo il ricordo contribuiremo a costruire un futuro in cui simili tragedie non si ripetano mai più". Ieri anche il Capo dello Stato aveva rivolto un pensiero alle vittime dell'eccidio

“Non esistono martiri di serie A e vittime serie B“: sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini che a Basovizza, in provincia di Trieste, durante la cerimonia per celebrare la ricorrenza istituita nel 2004, ha ricordato le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. In molti, dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, anche lui sul carso triestino, al presidente della Camera, Roberto Fico, hanno rivolto un pensiero ai “martiri del tragico eccidio”, in cui si stima abbiano perso la vita oltre 300mila persone. Ieri anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha celebrato la Giornata del Ricordo. Al quirinale il presidente della Repubblica ha ricordato questo “capitolo buio della storia”, rigettando i “negazionismi”.

La cerimonia alle foibe di Basovizza – “I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali”, ha detto durante l’evento Salvini. “Non esiste un però per Auschwitz e un però a Basovizza. Sono criminali gli uni e sono criminali gli altri”, ha continuato. “Farò tutto quello che sarà in mio potere da vicepresidente del Consiglio perché su tutti i banchi di tutte le scuole italiane la storia non si fermi, perché non ci siano stragi dimenticate – ha aggiunto – Per questo faccio affidamento su insegnanti su donne su uomini educatori liberi che portino in classe il passato affinché il futuro non riproponga mai orrori simili”. Tanti i politici presenti alla commemorazione in uno dei luoghi simbolo dell’eccidio, dal vicepremier, all’esponente di Forza Italia, Tajani, fino al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. La cerimonia è stata aperta dalla liturgia con la messa a suffragio celebrata dall’arcivescovo di Trieste, monsignor Giampaolo. Dopo l’ingresso dei gonfaloni, davanti alla grande foiba sono state deposte delle corone per celebrare i martiri delle foibe. All’evento erano presenti anche un picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria e diverse associazioni combattentistiche, sodalizi patriottici e rappresentanze legate agli esuli. Oltre quattrocento – spiegano gli organizzatori – gli studenti provenienti da diversi istituti di Italia, che hanno aderito al progetto “Le tracce del Ricordo” ideato dal Comune e dalla Lega Nazionale di Trieste.

Da Fico a Elisabetta Trenta: il ricordo dei politici sui social – La commemorazione è in corso soprattutto su Facebook e Twitter dove molti, dal presidente della Camera, alla ministra della Difesa, hanno scritto il loro personale commento. “Quella delle foibe è stata una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese. Una tragedia immane, che ha riguardato migliaia di donne e uomini, lesi nella loro dignità e privati dei loro diritti umani fondamentali – ha scritto l’esponente del Movimento 5 stelle – L’istituzione del “Giorno del ricordo” il 10 febbraio ha avuto il merito di aver portato alla luce orrori per troppo tempo taciuti e relegati nella dimensione privata degli esuli che, per molti anni, hanno portato da soli il peso di quei tragici eventi. Questa giornata risponde, quindi, a quell’imperativo morale e civile di coltivare e trasmettere la memoria. Solo mantenendo vivo il ricordo e alimentando la riflessione su quanto avvenuto al confine orientale del nostro Paese contribuiremo a costruire un futuro in cui simili tragedie non si ripetano mai più”.

“Nella nostra memoria permanga il ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati”, ha commentato invece Elisabetta Trenta, tramite il profilo Twitter del ministero della Difesa.

#10febbraio #GiornodelRicordo Il Ministro @Eli_Trenta: nella nostra memoria permanga il ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle #foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati #pernondimenticare — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) 10 febbraio 2019

“Ricordare le Foibe, che sono parte integrante della storia del nostro Paese, significa rendere giustizia a chi morì solo perché italiano”, ha sottolineato, sempre cinguettando l’esponente del Partito democratico, Nicola Zingaretti.

Ricordare le #Foibe, che sono parte integrante della storia del nostro Paese, significa rendere giustizia a chi morì solo perché italiano #GiornoDelRicordo #Ricordo pic.twitter.com/vQSGNXEzAB — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 10 febbraio 2019

E prima di partire per Basovizza anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha lanciato un messaggio sui social. “Trieste, spettacolo unico. Oggi qui per onorare il sacrificio di migliaia di connazionali torturati, massacrati e gettati nelle #FOIBE, spesso ancora vivi, dai comunisti. La colpa? Essere Italiani???? Chi nega uccide due volte. Noi non dimentichiamo. #giornodelricordo #10febbraio”, ha cinguettato.