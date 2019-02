“Diciamo subito che lo stadio si farà e i proponenti possono aprire i cantieri entro l’anno“. Lo ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa di presentazione del parere tecnico sulla viabilità dell’opera richiesto dal Campidoglio al Politecnico di Torino.

“Il taglio delle cubature non va a impattare sulla mobilità. Il progetto dello stadio conferma che la scelta della mobilità sostenibile è la strada giusta”, ha aggiunto la prima cittadina del M5s. “Ho chiesto questo parere che è andato a vedere un progetto già approvato in conferenza dei servizi – ha proseguito – non ero obbligata ma come amministratore avevo esigenza di verificare che tutti gli ok avuti dal processo portasse benefici effettivi ai cittadini romani e questo parere esterno conferma e rassicura questo dato”. “Non siamo contro le opere e le grandi opere, e lo stadio lo è – ha aggiunto la sindaca – ma a favore delle opere utili che portano benefici alla città e ai cittadini come in questo caso dove si riqualifica un quadrante della città”.

A tenere banco negli ultimi giorni nella capitale sono state le accuse rivolte all’amministrazione di scarsa trasparenza sul parere. In un primo momento diversi esponenti dell’amministrazione avevano spiegato che il parere del Politecnico sarebbe stato solo illustrato e non pubblicato integralmente. “Sul tema della trasparenza sarà richiesta una calendarizzazione al presidente De Vito di un consiglio straordinario specifico sullo stadio e su questo parere. Non abbiamo nulla da nascondere“, ha commentato la Raggi.