Proteste Pd contro i 5 Stelle e contro il presidente della Camera, Roberto Fico durante la discussione che ha preceduto il voto di fiducia alla Camera. A scatenare la bagarre in aula diversi passaggi dell’intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 stelle durante le dichiarazioni di voto. Dai banchi del Pd è parita la protesta. “Quando qualcuno ci offende, lei ha il compito di fermarlo. Lei permette che il M5s ci insulti senza dire nulla dicendo che siamo dei ‘truffatori -dice Emanuele Fiano del Pd rivolto a Fico- lei è la terza carica dello Stato, lei così inficia il suo mandato, inficia la sua imparzialità non intervenendo mai a censurare i colleghi del gruppo da cui proviene. Lei non rappresenta più un presidente di garanzia”. Accuse alle quali ha replicato anche Sgarbi: “Non è necessario richiamare l’intervento di magistrati, qui siamo immuni e diciamo quel cazzo che vogliamo”