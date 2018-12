“Siamo stati ragionevoli e non lasceremo che l’Ue ci impedisca di rimettere dei soldi nelle tasche degli italiani. Conto su una risposta positiva da Bruxelles nelle prossime ore, altrimenti dimostrerà di volere il male dell’Italia. Non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto. Battisti è un delinquente e con la collaborazione del presidente Bolsonaro lo riporteremo in Italia, perché stia in una galera italiana e non sulle spiagge brasiliane. C’è già un volo pronto”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a margine della terza giornata della Scuola di Formazione Politica della Lega.