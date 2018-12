A Roma per la presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla fiera di “Più libri, più liberi”, Beppe Grillo ha attaccato la stampa e i cronisti presenti, che avevano tentato invano di porre domande prima dell’incontro: “Non vi posso parlare, siete malvagi dentro“. E ancora: “Non posso avere confidenza con voi perché storpiate ogni mia parola, siete sempre pronti a prendere una mia frase, lettera, parola per farne titoloni”. Poi dal palco: “Il mondo va avanti a una velocità pazzesca, ma le vostre domande sono cazzate. Finiamola. Sono stufo di rispondere su cosa ha detto o meno Salvini. Siete infantili“