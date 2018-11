Un treno di pendolari è deragliato poco dopo le 6 del mattino vicino a Barcellona, a causa di uno “smottamento” del terreno causato dalle forti piogge. Nell’incidente è morta una persona e altre sei sono rimaste ferite, tra queste anche il macchinista. Lo hanno reso noto la società ferroviaria e la polizia su Twitter.

🔴 Primeres imatges del descarrilament d’un tren de Rodalies a Vacarisses que ha provocat un mort i cinc ferits https://t.co/AaQ0p2IN6A pic.twitter.com/bHKmoj9Hm9 — 324.cat (@324cat) 20 novembre 2018

Sul treno, della linea R4 fra Vacarisses e Vacarisses-Torreblanca, a circa un’ora da Barcellona, viaggiavano anche altri 150 passeggeri, che sono rimasti illesi. Al momento non si hanno informazioni sulle cause dell’incidente, ma secondo Rodalies alla base del deragliamento potrebbe esserci un cedimento di terreno provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi in Catalogna.