Il voto negli Stati Uniti rappresenta un primo successo dei democratici dopo il tracollo alle presidenziali del 2016. Diverse le vittorie simboliche: dalla portoricana Ocasio-Cortez a New York fino a Ilhan Omar, musulmana di origine somale, che ha conquistato un seggio in Minnesota. Per la prima volta, elette anche due native americane

Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jared Polis. Sono solo alcuni dei nomi vincenti nelle elezioni di midterm, che incrinano – ma non piegano – l’amministrazione Trump. Il voto rappresenta una prima vittoria dei democratici dopo la sconfitta alle presidenziali del 2016, ma soprattutto fa emergere volti nuovi, spesso donne, rappresentanti di minoranze e comunità spesso finite nel mirino della Casa Bianca nei primi due anni di mandato.

La più giovane donna eletta al Congresso – Ha 29 anni ed è l’astro nascente dei dem. Il suo nome è Alexandria Ocasio-Cortez ed è stata eletta alla Camera nel distretto del Bronx, dopo aver già sconfitto alle primarie Joseph Crowley con oltre il 57% dei voti. Cortez ha anche un altro primato: è la più giovane donna eletta alla Congresso nella storia degli Stati Uniti. Di origini portoricane, la 29enne è nata e cresciuta nel quattordicesimo distretto dello stato di New York, di cui oggi è rappresentante.

Le musulmane alla Camera – Hanno rispettivamente 42 e 39 anni. Rashida Tlaib e Ilhan Omar entrano nella storia americana come le prime donne di religione musulmana a sedere nel Congresso. La 42enne è stata eletta per la Camera in Michigan, mentre la 39enne, di origini somale, era in corsa per lo stesso posto in Minnesota.

Il primo governatore gay – Filantropo e imprenditore, anche Jared Polis rappresenta una ‘prima volta’ negli Stati. Eletto in Colorado, il democratico è il primo governatore dichiaratamente gay. Polis aveva già fatto la storia nel 2009, quando era diventato il primo membro della Camera dei Rappresentanti omosessuale.

Le prime native americane – Si chiamano Sharice Davids e Deb Haalan, rispettivamente classe 1979 e 1960. E sono le prime donne native americane, cioè discendenti dalle popolazioni che abitavano il continente americano prima della colonizzazione, a sedere al Congresso. La democratica Davids è stata eletta come rappresentante della Camera in Kansas, mentre Haalan ha battuto la repubblicana Janice Arnold-Jones in New Mexico. Davids è un avvocato praticante e un’ex combattente di arti marziali. La 38enne, eletta in uno stato tradizionalmente conservatore, è anche una lesbica dichiarata. “Forte, resiliente, indigena”, diceva una delle magliette che la democratica ha indossato durante la campagna elettorale. La Davids ha battuto l’avversario Kevin Yoder con oltre il 53% dei voti.