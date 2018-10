Alla parata militare per la Festa nazionale celebrata a Madrid, gaffe nel protocollo per il capo del governo socialista, Pedro Sanchez, e per sua moglie, Begona Gomez. Dopo aver salutato la coppia reale, sono rimasti accanto a Filippo VI e a Letizia Ortiz, per dare il benvenuto agli altri ospiti, ma il protocollo prevede che il saluto sia prerogativa esclusiva del re e della regina. E, infatti, il premier e la moglie sono stati avvicinati da un responsabile del protocollo della Casa reale, che li ha invitati ad allontanarsi.