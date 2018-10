“Questo è un passaggio importante per cui ovviamente si tocca anche il discorso che investe il nucleo per la lotta anti frode, la concezione che dobbiamo dare all’aiuto di Stato. Questo non può essere valutato indipendentemente dal funzionamento del mercato. Se ad un certo punto le condizioni sono alterate perché le diversità tributarie sono forti e o le frodi sono diverse l’aiuto di Stato andrebbe valutato alla luce di queste condizioni oggettive affinché si possa realizzare il mercato competitivo che sta nell’articolo 3 del Testo Unico europeo come tra gli obiettivi principali dell’Unione Europea”. Così il ministro Paolo Savona nel suo intervento alla presentazione del rapporto sulle frodi in Ue