Il sindaco di Genovaè stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione di ponte Morandi . Nel pomeriggio il primo cittadino del capoluogo di regione ha incontrato la stampa confermando l’incarico: “Non ho ancora ricevuto nulla, ma il presidente del Consiglio mi ha chiamato per dirmi che ha firmato, abbiamo già lavorato su alcune variazioni al decreto che conto di presentare in conferenza stampa al più presto”. Non ha ancora certezze su chi e come ricostruirà il ponte, ma si sbilancia sui tempi previsti per la ricostruzione: ”Credo si possa fare in 12-16 mesi, e sono sicuro che faremo un buon lavoro per la città”.