“Serve subito una legge europea per combattere le mafie, va colmato un vuoto normativo”. Così la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni nel corso di un convegno sul giornalismo d’inchiesta alla Camera dei deputati, dedicato a Daphne Caruana Galizia – a un anno da un attentato i cui mandanti sono ancora ignoti – ed alla sua battaglia contro la corruzione. Anche il presidente della Camera, Roberto Fico, ha partecipato all’iniziativa (“Giornalismo d”inchiesta pilastro di democrazia”), rivendicando come “la libertà di espressione, la libertà di stampa”, siano “difese dalla nostra Costituzione” e come “la nostra Costituzione va tutelata in ogni momento”. Ha aggiunto: “Nelle classifiche sulla libertà di informazione siamo bassi. Questo perché ci sono molte minacce a nostri giornalisti che fanno giornalismo d”inchiesta, visto che siamo in un paese ad alta densità mafiosa. Lo Stato, da questo punto di vista, si deve prendere responsabilità molto chiare e ben forti”, ha concluso Fico.