“Delrio? È un uomo modesto in tutti i sensi, nel bene e nel male. Si è reso conto che non poteva rifondare il Partito democratico e si è sfilato. Minniti e Rosato? Non si può rifondare nulla a partire da Renzi“. Così Massimo Cacciari commenta la rosa di candidati alla segreteria Pd per la corrente renziana in vista del congresso di fine ottobre. Ospite al Festival dei saperi pubblici, la due giorni nata su impulso di due studentesse per un confronto sul presente che coinvolgesse docenti, studenti, artisti e società civile, il filosofo ha commentato anche il reddito di cittadinanza, “equivalente agli 80 euro di Renzi, una misura assistenzialista. La colpa della sinistra è quella di non aver affrontato adeguatamente il problema”.