A piazza del Popolo sono presenti migliaia di militanti e cittadini, in arrivo con 200 pullman e 6 treni, che hanno raggiunto la Capitale per la manifestazione dei dem. "Siamo cinquantamila", dicono gli organizzatori. L'ex segretario subito all'attacco: "Organizzare forme di resistenza civile. Italia resa grande dal lavoro, non da sussidi e condoni". Marcucci: "Governo di destra, mi auguro che chi non è d'accordo esca dal M5s. Noi pronti al dialogo con loro"

“Contro i #ladridifuturo” e “Per l’Italia che non ha paura”. Con questi slogan, il Pd scende in piazza a Roma per la prima volta in opposizione al governo Lega-M5s, fresco di approvazione della nota al Def che ha fissato il rapporto deficit/pil al 2,4%. Nella Capitale sono arrivate migliaia di persone (“siamo 50mila”, dicono gli organizzatori) mentre sul palco salgono tutti i big di partito assieme ad esponenti della società civile, operai e disoccupati. Il primo intervento è stato affidato a Federico Romeo, presidente del municipio di Valpolcevera a Genova, la zona in cui si trovava il ponte Morandi. Poi è toccato a una mamma che ha raccolto firme con una petizione per l’obbligatorietà dei vaccini, un operaio Ilva e persone impegnate nella lotta al caporalato.

di Manolo Lanaro e Alberto Sofia

“Piazza del Popolo c’è. Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l’Italia”, dice il segretario Maurizio Martina. Presente anche l’ex segretario Matteo Renzi che ha annunciato il suo arrivo con un tweet: “Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L’Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall’assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici”. Per il candidato alla segreteria e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, si tratta di una “bellissima piazza”: “La destra non si illuda: siamo qui, tantissimi, per l’Italia. Per fermare chi la sta prendendo in giro”.

A piazza del Popolo sono presenti migliaia di militanti e cittadini che hanno raggiunto la Capitale per la manifestazione dei dem. Un signore mostra il cartello “Con questo Governo di incapaci solo le menzogne sono veraci”. Molte le t-shirt con la scritta ‘Per l’Italia che non ha paura’, lo slogan della mobilitazione, e tante bandiere dell’Unione Europea. Qualcuno ha anche esposto un cartello contro il governatore della Regione Puglia: “Cacciate tutti gli Emiliano dal partito – si legge – Se sei d’accordo firma qui”.

“C’è un corpo elettorale che oggi modifica più rapidamente le proprie idee e il M5S può darsi abbia delle fratture al suo interno. Mi auguro che chi non è d’accordo con il Governo di destra esca dal M5S e sicuramente saremo pronti a dialogarci”, ha detto a margine della manifestazione il capogruppo dem al Senato, il renziano Andrea Marcucci, aprendo alla cosiddetta ala sinistra dei pentastellati.