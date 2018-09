“Siamo una famiglia indebitata, per essere credibili e chiedere un mutuo bisogna lavorare. Le manovre finanziarie devono creare lavoro, non spese o dare sussidi”. Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando del Def a margine della presentazione del libro La Lega di Salvini di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto a Bologna. “Si tratta di misure che aumentano la spese corrente scaricandone i costi sulle nuove generazioni. In fondo la riforma Fornero fu fatta perché qualcuno era stato troppo allegro nel concedere le pensioni prima. Per Salvini sarà l’ennesima occasione per dare colpa all’Europa cattiva e continuare il suo disegno di distruzione dall’interno, solo i 5 stelle non l’hanno ancora capito”.