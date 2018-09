Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, sulle chiusure domenicali delle attività commerciali e sullo stato del Pd. Scanzi commenta, in primis, l’audio del portavoce del presidente del Consiglio: “C’è chi sostiene addirittura che la nota vocale di Rocco Casalino sia stata artatamente messa fuori proprio dal M5s per dimostrare che loro hanno le idee chiare e che sono addirittura disposti a vendicarsi, qualora non venisse sforato il deficit e non si trovassero i soldi. Male che vada, questa vicenda verrà utilizzata come alibi: se non ce la faranno a sforare il deficit, potranno sempre dire che i burocrati ce l’hanno con loro. Tuttavia, è una mossa debole“. E aggiunge: “Credo che se non raggiungeranno il deficit francese al 2,8%, ci sarà un ulteriore sforamento, perché con la legge di bilancio questo governo deve dare dei segnali forti. E i due segnali sono: agire contro la riforma Fornero, cosa voluta da Salvini che da anni fa questa battaglia, e fare qualcosa di chiaro in relazione al reddito di cittadinanza, che è invece la battaglia del M5s“. La firma del Fatto, poi, si rivolge a Farinetti: “Vedo che ultimamente ce l’ha con le chiusure domenicali: intanto, questo governo vuole chiudere le attività commerciali la domenica con una turnazione del 25% e non fino in fondo. Però, caro Oscar, e te lo dico con affetto, il problema è che la tua idea di sinistra piace tanto legittimamente agli imprenditori, però su questa norma ho sentito, ad esempio, Landini secondo cui è una bella cosa. Se poi” – continua – “la classe operaia o il proletariato ha smesso di votare il Pd, avvicindandosi alla Lega o al M5s, e il Pd renziano veniva votato solo dal Parioli, un motivo ci sarà. O sono tutti diventati bischeri o forse si stanno spostando troppo verso l’imprenditoria e poco verso gli operai”. L’imprenditore ironizza: “Parlando della chiusura domenicale che non vorrei, dentro di me ho pensato: ‘Porca miseria, sto offrendo un assist fantastico a Scanzi per colpirmi’. Touché”. E prosegue: “Non credo che tu sia marxista, quindi ti prego di sfuggire a questa visione delle lotte tra classi, per cui ci sono gli imprenditori, i lavoratori, i protezionisti. E’ cambiato il mondo. La grande discriminante è sui sentimenti. Io conosco imprenditori e lavoratori egoisti e imprenditori e lavoratori altruisti”. Farinetti dà anche il suo personale suggerimento al Pd: “Gli consiglio di aspettare. Quando si becca un uppercut così, ci vogliono anni per riprendersi. Guardate la Lega. Dopo la sberla dei diamanti, la Lega è scesa a percentuali bassissime e ci ha messo 4 o 5 anni a tirarsi su. E’ uguale. Ci vuole del tempo”