“Manovra? Pretendo che ci sia la flat tax e un rivoluzionario taglio delle tasse. Ho paura che il M5s abbia sostenuto Salvini sul tema dell’immigrazione, pur non condividendone la posizione, per chiedere in cambio di decidere sulle materie economiche. Se la Lega accetta questo scambio, io voto contro la manovra e faccio pure la campagna contro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che spiega: “Oggettivamente di questo governo mi stanno preoccupando i temi economici. Mi pare che il punto di vista del M5s sia finora assolutamente preminente. Basti vedere il decreto di dignità, ma anche le norme anti-corruzione che partono dal presupposto che tutti gli imprenditori siano corrotti. E ancora: il reddito di cittadinanza previsto nella manovra e preteso con lo sforamento del deficit. Io francamente sono un po’ preoccupata, perché non vedo la rivoluzione economica che la gran parte degli italiani aveva chiesto, votando il centrodestra”. E aggiunge: “La rivoluzione economica che devi fare in Italia non è mettere altri vincoli o altre tasse. Io sono pure d’accordo sullo sforare il deficit, purché, però, si investa in qualcosa e si facciano le infrastrutture. Il deficit fatto per spesa corrente è una cosa che abbiamo già visto nei governi passati e che io non rimpiango. Sembra quasi che uno sfori il deficit e i soldi te li dia l’Europa. No. Quando sfori il deficit, fai altro debito e quindi paghi altri interessi. E a chi li scarichi questi interessi? A tuo figlio. Puoi spendere soldi il cui debito viene scaricato a tu ìo figlio, a patto che costruisci qualcosa che rimanga a tuo figlio”. Meloni cita il caso del bonus di 500 euro promosso dal governo Renzi: “Così Renzi ha fatto salire il debito pubblico di 40 miliardi. Il Pd in campagna elettorale ha stampato volantini con la dichiarazione di un ragazzo che ringraziava i 500 euro di Renzi perché così ha potuto vedere il concerto di Laura Pausini. Quel ragazzo è andato a vedere il concerto, e siamo tutti felici, però tanto quei soldi li dovrà restituire con gli interessi. Abbiamo contestato Renzi assieme a Lega e M5s, ora non vorrei che si facesse lo stesso”.