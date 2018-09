“Fu allora che divenni la ‘altra’, una diversa. Per la colpa di essere nata, non perché avessi fatto qualcosa di speciale”. La senatrice a vita Liliana Segre, ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa su Rai1, ha ricordato l’ottantesimo anniversario delle nefaste leggi razziali dell’agosto del ’38 a cause delle quali, l’allora ottenne Segre, venne espulsa dalla scuola elementare perché ebrea. E sulla situazione dei migranti di oggi ha detto: “Le storie sono diverse, imparagonabili. Certamente l’indifferenza dell’Europa di allora è l’indifferenza dell’Europa di oggi“.

Video Rai