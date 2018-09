Un traghetto con a bordo circa 400 passeggeri si è ribaltato nella parte meridionale del Lago Vittoria, in Tanzania, vicino all’isola Ukara. A renderlo noto la televisione pubblica Tbc, che ha citato il governatore della provincia di Mwanza. Il numero dei morti, al momento, è salito a 86, ma si teme che la cifra sia destinata a crescere.

Ancora ignote le cause del disastro, ma secondo fonti locali l’imbarcazione poteva portare un centinaio di persone. Le operazioni di soccorso, iniziate giovedì pomeriggio, sono state sospese per poi riprendere questa mattina. Alcuni passeggeri sono stati tratti in salvo ma, stando al governatore John Mongella, sono “in gravi condizioni”.

Video Twitter