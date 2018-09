Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti al termine del vertice a Palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E non ha risparmiato bacchettate al governo. “Certamente il centrodestra è unito, funziona e resiste. Questo esecutivo? Non abbiamo visto nulla che serva alla ripresa dell’Italia. Nessuna riforma su fisco, burocrazia, giustizia, sicurezza, stato sociale. Un mio pronostico per il futuro? Tra non molto il centrodestra tornerà al governo e alla guida del Paese per la fortuna dell’Italia e degli italiani che usciranno presto da questa ubriacatura che si sono presi per il Movimento 5 stelle”.