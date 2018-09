Sono stati sospesi i vertici della sezione femminile del carcere di Rebibbia, dove martedì una detenuta ha ucciso sua figlia e ferito gravemente l’altro gettandoli dalle scale. La decisione è stata presa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il provvedimento riguarda la direttrice, la sua vice e il vicecomandante del reparto di polizia penitenziaria.

Secondo quanto spiegato dal Dap, la donna, trentenne in carcere per reati legati alla droga, avrebbe dovuto avere un colloquio con alcuni parenti in mattinata. Poi la decisione di tentare di uccidere i suoi due figli. Nelle ore immediatamente successive all’accaduto, Bonafede aveva visitato il carcere e annunciato di aver avviato accertamenti. In mattinata, la sospensione.

“Da settimane denunciamo i gravissimi episodi che stanno avvenendo nelle carceri italiane – aveva detto il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Di Giacomo – Chiediamo al ministro della Giustizia un intervento immediato, ha l’obbligo morale di intervenire sulla situazione carceraria, diventata ormai esplosiva”. Risale al 2011 la legge che prevede l’istituzione degli Istituti Custodia Attenuata Madri, le strutture apposite per far scontare a donne con bambini la loro detenzione, cercando però di offrire ai minori una vita normale.