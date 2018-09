Durante un incontro con i sovrintendenti d’Italia, negli uffici liguri di Belle arti, un sovrintendete chiede al ministro Alberto Bonisoli se non sia il caso di rivedere i criteri di selezione e reclutamento dei dirigenti dei musei, considerato che “per gli idonei di storia dell’arte la graduatoria non è ancora finita. E quindi rischiamo di avere tra i dirigenti soltanto storici dell’arte e non architetti o archeologici”. Alla domanda è seguita la battuta sarcastica di Bonisoli: “Anche io abolirei la storia dell’arte. Per me, al liceo, era una pena”.

Video Facebook/Alberto Bonisoli