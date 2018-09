“Nei lunghi giorni in cui si è consumato il caso della nave Diciotti la sua voce non si è sentita, se non per ribadire sempre un solo concetto: “condivido quanto sta facendo il ministro Salvini. Questo non la solleva dalle responsabilità, anzi, evidenzia la sua debolezza”. Ad attaccare il premier Conte, dopo la sua informativa sul caso Diciotti, è stato il senatore di Liberi e Uguali Pietro Grasso. L’ex presidente del Senato ha accusato Conte di essere “in balia dei suoi, ‘dante causa’ e della lotta all’ultimo sondaggio che corre tra Lega e Cinque stelle, relegato al ruolo di “vaso di terracotta tra vasi di ferro”. E ancora: “Avete fatto i forti con i deboli, tenendo in ostaggio 177 uomini, donne e bambini, vittime di torture indicibili e di stupri nei campi libici, umiliando loro e la nostra storia.”.