“Il ministero dei Beni Culturali è molto piccolo e stiamo ragionando a livello di governo ad una manovra che preveda assunzioni nel settore pubblico che dovrebbero partire a breve. In questo momento la struttura statale italiana è molto sottopeso, siamo a quasi a un livello anoressico”. Così il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza stampa per il ritrovamento di un vaso contenente monete d’oro a Como, ha annunciato i nuovi inserimenti previsti al Mibact. Il nuovo personale potrebbe già entrare in piccola parte nel 2019, ma “per maggior parte nel 2020”.