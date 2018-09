“In materia di commercio, sicuramente entro l’anno, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l’orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. Quella liberalizzazione sta infatti distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare orari di apertura e chiusura”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che oggi è a Bari per visitare la Fiera del Levante.

Il tema è stato oggetto di un vox di Piero Ricca. Il risultato sembra dare torto a Di Maio. La maggior parte degli intervistati sembra infatti non voler rinunciare alla comodità delle aperture festive.