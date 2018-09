Dopo la pausa estiva, la Lega torna ad essere il primo partito, registrando un record di consensi: il 33,5%. Supera così il Movimento 5 Stelle che si ferma al 30%, in calo di 1,5 punti. Battuta d’arresto anche il governo Conte: l’esecutivo risulta apprezzato dal 58% degli italiani, con un calo di 3 punti rispetto a fine luglio. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera.

Dal crollo del ponte Morandi alla vicenda della nave Diciotti, fino alla recente questione Ilva, il mese di agosto è stato ricco di avvenimenti e di scontri politici, che hanno fatto guadagnare alla Lega 3,5 punti sugli alleati di governo ma, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini perde preferenze personali fermandosi al 51% (-1%). Gradimento elevato ma in netta flessione anche per il premier Conte (57% contro il 61% di luglio) e per il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio (45% contro il 50%), che perde consensi anche tra i leghisti (-15%) e tra gli astensionisti (-11%); mentre Salvini è apprezzato da tre pentastellati su quattro.

Recupera invece Forza Italia che si attesta ora all’8,7%. Stabile il Pd al 17%; a seguire tre forze sostanzialmente allo stesso livello (tra 2,4 e 2,5%): Fratelli d’Italia, +Europa e Liberi e uguali. Nessun’altra formazione raggiunge l’1% e oltre un elettore su tre manifesta l’intenzione di astenersi o si dichiara fortemente indeciso.