Un intero aereo è stato messo in quarantena sulla pista d’atterraggio a New York. Sembra infatti che alcuni passeggeri abbiano accusato forti malesseri – attacchi di tosse e febbre – a bordo del volo Emirates EK 203, proveniente da Dubai e atterrato all’aeroporto JFK alle 9.18 ora locale (le 15.18 in Italia), dopo una traversata di 14 ore.

Mentre le prime notizie parlavano di un centinaio di persone (sulle 500 totali a bordo dell’Airbus A380 a due piani), una comunicazione successiva della compagnia ha confermato che si tratta soltanto di dieci passeggeri. “Le persone interessate sono state immediatamente visitate da personale medico del luogo, e chi ha bisogno di cure sarà seguito”, ha dichiarato una portavoce di Emirates, aggiungendo che gli altri viaggiatori potranno lasciare l’aereo a breve.

In attesa di capire la natura del malessere, si è attivata la macchina delle emergenze: più di una dozzina di ambulanze, insieme a mezzi della polizia e del dipartimento di sicurezza, si sono posizionate all’uscita dell’aereo, riporta Channel 4.