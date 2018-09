Daspo a vita per i corrotti, agenti sotto copertura, ma anche i pentiti di corruzione. E’ l’elemento nuovo contenuto nel disegno di legge del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, dopo un confronto nel vertice di maggioranza di oggi, andrà in consiglio dei ministri giovedì o venerdì per l’approvazione da parte del governo. Nel testo arrivato a Palazzo Chigi si prevede dunque la nascita di un nuovo articolo del codice penale, il 323 ter, secondo il quale non sarà punibile chi permetterà agli inquirenti di venire a conoscenza di un reato contro la Pa chi non è ancora indagato, a patto che non siano già passsati 3 mesi dalla commissione del reato e se “mette a disposizione” o indica dove recuperare i soldi. Una “lotta senza quartiere alla corruzione e alle mafie” che conferma anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che tuttavia aggiunge un “ma”: “Bisogna stare attenti – dice a Radio Anch’io, su Radio1 – a garantire che fino al terzo grado di giudizio si è innocenti, processi sommari non sono da Paese civile. E chi corrompe nella pubblica amministrazione deve pagare di più perché lo fa a spese degli italiani”. Un’espressione di prudenza che ricorda quanto avevano raccomandato nei giorni scorsi fonti governative non meglio specificate citate dall’Ansa: la legge, era stato detto, “andrà studiata per evitare forzature controproducenti”. Dal ministero della Giustizia la risposta era stata altrettanto risoluta: “O il ddl passa così o si va a votare. Cosa siamo venuti a fare al governo altrimenti?”.

Del ddl ha parlato oggi anche l’altro vicepresidente, Luigi Di Maio, che ha ricordato l’introduzione dei poliziotti infiltrati e sotto copertura. “I primi a chiedermelo sono stati gli imprenditori onesti che vogliono che un prenditore disonesto non debba più mettere mano negli appalti dello Stato – dice Di Maio a Radio Radicale – Sono leggi di civiltà. La lotta alla corruzione i permette anche di risparmiare soldi per un Paese che perde decine di miliardi l’anno su questo capitolo. Se non c’e merito in Italia è anche perché c’è corruzione“.

Tra i 6 articoli del disegno di legge c’è anche un’altra novità, un provvedimento chiesto da tempo dalla magistratura: sparisce il reato di millantato credito e viene potenziato il “traffico di influenze”.