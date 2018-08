Dragati, l’hanno violentata e seviziata per circa 5 ore, continuando ad assumere sostanze. Ci sono due arresti per una 21enne picchiata e stuprata a Parma. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti della ragazza. Dopo le violenze, la 21enne è stata portata in ospedale dalla madre per farsi curare ed assistere. Proprio dalla segnalazione del Pronto Soccorso sono partite le indagini della squadra Mobile di Parma, coordinata dalla Procura, che hanno portato alle manette per i due uomini. La ragazza ricoverata ha una prognosi di 45 giorni.

I due, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 18 luglio hanno abusato della ragazza per cinque ore, sottoponendola a violenze e sevizie e continuando, nel frattempo, ad assumere droga che alcuni spacciatori consegnavano direttamente a casa. Di questo sono accusati F. P, parmigiano di 46 anni, e W.N. A., nigeriano di 53 domiciliato nella città emiliana.

Secondo quanto ricostruito il 46enne parmigiano ha contattato la 21enne tramite alcuni messaggi invitandola ad uscire la sera. La ragazza ha accettato e dopo una serata in un locale i due si sono spostati nell’attico dell’uomo. Qui Pesci ha chiamato al telefono Anihem chiedendogli di portare della droga. Una volta arrivato nell’abitazione sono iniziate le violenze. La donna, una volta liberata, è riuscita a prendere un taxi e a far ritorno a casa. Ma i segni sul corpo e le difficoltà a mangiare hanno indotto la madre a portarla in ospedale, che l’ha dimessa con 45 giorni di prognosi segnalando il fatto alla polizia.