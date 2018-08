“Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ai cronisti, a margine della conferenza stampa per presentare la Festa de L’Unità, in riferimento all’incontro fra il vicepremier Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban in programma domani a Milano in prefettura a Milano. Il Pd con altre associazioni ha organizzato domani un presidio di protesta in piazza San Babila per l’incontro Orban-Salvini nel capoluogo lombardo