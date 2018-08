“Attenzione a questo video. Non ascoltarlo se sei un fan del mio amichetto matteucco”. Inizia così, con questa avvertenza agli internauti, il post del trapper afro-campano Lamin Ceesay che si rivolge al ministro dell’interno Matteo Salvini: “Matteuccio noi ti accontentiamo e torniamo nel nostro paese. Visto che non ci vuoi qua e così io ho deciso con questi miei negri per tornare a casa… Anche perché tanta gente ti dice di metterci su un gommone bucato… Io dico che non c’è bisogno stiamo tornando a casa volontieri”.