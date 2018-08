“C’è chi mi fa notare che avevo chiesto le dimissioni di Angelino Alfano perché indagato per abuso di ufficio, ma mica c’era bisogno di un’indagine per chiedere le dimissioni di Alfano? Andavano chieste comunque, si doveva dimettere in quanto tale, Alfano ne aveva fatte già abbastanza. Ora è un privato cittadino e non voglio infierire su di lui ma all’epoca ogni motivazione era buona per chiedere le dimissioni di Alfano“. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante una diretta su Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta aperta dalla procura di Agrigente che vede indagato l’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini