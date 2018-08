Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento. Si evince da un comunicato della stesso ufficio inquirente siciliano. In cui non si cita – ovviamente – in modo esplicito il nome del leader della Lega. Ma si specifica che gli atti dell’inchiesta verranno trasmessi al tribunale dei ministri. E dunque – come viene confermato al fattoquotidiano.it. l’indagine per per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio non è più a carico di ignoti: il primo nome noto è – evidentemente – quello del titolare del Viminale.

Due le persone coinvolte nell’inchiesta aperta nei giorni scorsi dal pm Luigi Patronaggio. Il secondo indagato – di cui non si conosce al momento l’identità – è un capo di gabinetto. La svolta sul caso della Diciotti arriva alla fine di una giornata in cui i magistrati agrigentini sono volati a Roma per sentire alcuni funzionari del ministero dell’Interno.

“La Procura della Repubblica di Agrigento, al termine dell’attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo relativo al mancato sbarco degli immigrati dal pattugliatore U. Diciotti, già iscritto per i reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Iscrivendo due indagati e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente procura della Repubblica di Palermo per il successivo inoltro al cosiddetto tribunale per i ministri della stessa città”, c’è scritto nelna nota firmata dal procuratore Patronaggio, che proprio oggi è stato nella Capitale per interrogare alcuni funzionari del Viminale.

“Tale procedura – continua il comunicato – prevista e imposta dalla legge costituzionale 16/1/89 n.1, permetterà, con tutte le garanzie e le immunità previste dalla medesima legge, di sottoporre a un giudice collegiale specializzato le condotte poste in essere dagli indagati nell’esercizio delle loro funzioni – dice ancora Patronaggio -Uno dei quali appartenente ai qualificati soggetti indicati dall’articolo 4 della norma costituzionale.Come è noto infine ogni eventuale negativa valutazione delle condotte di cui sopra, dovrà essere sottoposta alla autorizzazione della competente Camera”.