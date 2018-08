Il segretario del Pd Maurizio Martina in visita a Genova nei luoghi colpiti dal crollo di ponte Morandi. “In Valpolcevera per incontrare i rappresentanti del comitato degli abitanti di via Porro, commercianti e artigiani della zona. Persone che nella difficoltà stanno reagendo con forza e responsabilità. Non li lasceremo soli, continueremo a stare al loro fianco”.