Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha visitato il Centro Oasi vicino Fiano Romano che ospita la cagnolina Mia, buttata in mare con una pietra al collo lo scorso luglio nel trapanese, ora in attesa di essere adottata. “Ho voluto ritagliarmi qualche ora per poterla salutare di persona”, scrive Costa su Facebook. Oltre a Mia, il ministro ha voluto conoscere anche gli altri animali ospiti e visitare le strutture del centro laziale