“Non so chi se la sia inventata questa cosa, insieme all’aumento dell’Iva, ma il governo è compatto nella volontà di non aumentare l’Iva e di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini anche per quanto riguarda la misura” del bonus degli 80 euro. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito alle indiscrezioni sull’azzeramento della norma voluta dal governo Renzi per finanziare la flat tax. “Questo governo non vuole fare il gioco delle tre carte, noi non tireremo la coperta da una parte per scoprirla da un’altra e non vogliamo andare a mettere le mani in tasca ai cittadini come si è fatto in passato”. Nel febbraio scorso, sul blog dei 5stelle, Di Maio scrisse che la flat tax era incostituzionale: “Ma come l’abbiamo scritta nel contratto di governo va bene. I leghisti mi hanno assicurato che non favorisce i ricchi”.