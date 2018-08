“Si, la flat tax verrà fatta: c’è nel contratto di Governo, vogliamo fare in piccolo quello che ha fatto Trump In America. Non lo facciamo in sei mesi” ma la strada è questa. Lo ha detto, intervenendo alla Festa della Lega Romagna, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Parlando, poi, del limite all’uso dei contanti, Salvini ha affermato che “fa andare a comprare merce da un’altra parte: questo è uno stato di Polizia. Io — ha aggiunto- voglio avere fiducia negli italiani: io abbasso le tasse ma se continui a evadere faccio come in America”