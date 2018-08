Un passeggero dell’aereo che è precipitato in Messico poco dopo il decollo ha filmato il momento dello schianto. Nella prima parte del filmato l’aereo si alza da terra e comincia a ondeggiare per il forte maltempo. Poco dopo però il velivolo si schianta sulla pista, e gli altri passeggeri cominciano a urlare di paura. Nell’incidente sono rimaste ferite oltre 85 persone, ma non c’è stata nessuna vittima