Poco prima del voto al Senato che ha dato via libera al decreto, diventato legge, sul tribunale di Bari, che prevede la sospensione fino al 30 settembre dei procedimenti pendenti, ha preso la parola l’esponente dei 5stelle, Michele Giarrusso: “Pd e Forza Italia, vergogna! Colpa vostra se il sistema giustizia è arrivato a questo punto”. Dai banchi dell’opposizione si sono levate le proteste e Paola Taverna, vicepresidente del Senato, ha richiamato Giarrusso. Il senatore grillino, tuttavia, ha proseguito: “In comune avete la passione per la parola ‘prescrizione'”. A quel punto il suo intervento è stato interrotto per dieci minuti, tanto che Taverna è stata costretta a chiedere al capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, di calmare i suoi.