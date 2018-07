Al Camping River, il campo nomadi in via di chiusura a Roma, sono iniziate le operazioni di sgombero per “problemi sanitari“. Sul posto, in via tenuta Piccirilli, sulla Tiberina, decine di auto della polizia locale, con gli agenti al lavoro per liberare l’area. La Corte Europea diritti dell’Uomo, cui il Campidoglio ha inviato le informazioni richieste sul tema, dopo il ricorso di 3 abitanti del campo aveva deciso la sospensione dello sgombero fino a domani. Al momento, a quanto si apprende, oltre a quelle già andate via dal campo, altre 20 persone hanno accettato l’offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali di Roma Capitale.

“Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!”, ha commentato su Twitter il ministro dell’interno Matteo Salvini, che martedì ha incontrato la sindaca Virginia Raggi per fare il punto sulla situazione. Critico il Partito Democratico: “Stanno sgomberando il Camping River – twitta il presidente Matteo Orfini – Senza dire nulla alle famiglie sulle soluzioni alternative, senza un progetto. Senza nulla se non la voglia di prendere voti umiliando i deboli. Questo sono la Raggi e Salvini. Non vogliono risolvere i problemi, vogliono diffondere l’odio”.

Le associazioni protestano: “Ci troviamo di fronte ad una gravissima violazione del governo italiano di fronte alla Corte per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Un precedente unico e gravissimo“, ha commentato il presidente dell’Associazione 21 luglio, Carlo Stasolla. “È totalmente infondata la notizia secondo cui ‘la sospensiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, che scadrebbe domani, sarebbe stata sbloccata per via di un’emergenza igenico sanitaria – aggiunge – siamo in contatto con la Corte di Strasburgo e ci hanno confermato che non c’è stata alcuna retromarcia”.