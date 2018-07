“Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni tra la Guardia Costiera libica e il mercantile Triades. Quelle tra le guardie costiere italiana, maltese e spagnola. Abbiamo testimonianze oculari. Non è accettabile che in un paese civile un ministro faccia queste accuse senza fornire alcuna prova e senza dover rendere conto a nessuno. Gli chiederemo di venire in Parlamento e fare quelle affermazioni, così vediamo se ha il coraggio di mentire anche in quella sede. Non farebbe male a Toninelli e Salvini farsi un giro in quel tratto di mare”.