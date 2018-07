“Ma secondo voi Savona ha la faccia dell’usuraio? Potrà avere tanti difetti. È uno di quelli che stimo di più. Spero che la giustizia faccia velocemente il suo corso perché Paolo Savona è una delle persone più pulite e oneste di questo paese”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine del consiglio federale della Lega tenutosi questo pomeriggio in via Bellerio a Milano, ha commentato la notizia dell’inchiesta per usura bancaria della Procura di Campobasso che coinvolge anche il ministro per gli Affari europei. Il vicepremier ha parlato anche della questione nomine che ha tenuto banco negli ultimi giorni