Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, che era stato accreditato per la testata “The Nation” per seguire il summit.

Dopo il tentativo senza successo di togliere il cartello dalle mani del giornalista, Husseini è stato portato via da diversi agenti del Secret Service, scrive la stampa Usa. In una nota ‘The Nation’ afferma: “In un periodo in cui questa amministrazione (Trump, ndr) denigra sistematicamente i media, siamo preoccupati dalle notizie che lui (il giornalista, ndr) è stato portato via a forza dalla conferenza stampa”.