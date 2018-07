Le pere sono mature e l’albero è spoglio. Ripeto: le pere sono mature e l’albero è spoglio”. Dopo una giornata di discussione e ostruzionismo, alla Camera, sul decreto che dovrebbe assegnare il trasferimento del Tribunale di Bari, inagibile da mesi, il deputato del Pd, Roberto Giachetti, ha preso la parola per un finto messaggio in codice: “Lo scopo – ha spiegato in una nota – era prendere in giro i deputati della maggioranza fuori dall’aula. Hanno creduto al finto messaggio e si sono precipitati credendo di dover votare”.