In Parlamento arriva il primo atto amministrativo del governo Conte dal giorno del giuramento e già si consuma il primo scontro tra maggioranza e opposizione. Al centro il decreto legge per trasferire il tribunale di Bari dalla tendopoli in cui si trova da settimane – dopo una perizia che ha dichiarato inagibile il Palagiustizia della città – e far lavorare magistrati, avvocati, cancellieri e ufficiali giudiziari in un edificio degno di questo nome. Il problema è che la scelta fatta dal ministero della Giustizia – attraverso una ricerca di mercato di una commissione interna – è caduta su una proprietà di Pino Settanni, un imprenditore che (come scrive Repubblica) è ritenuto vicino ad ambienti mafiosi, anche per via di una circostanza – raccontata dallo stesso Settanni durante una testimonianza in tribunale – in cui si è ritrovato a prestare soldi a Michele Labellarte, considerato cassiere del clan Parisi, il più potente a Bari. Il ministero ha siglato un contratto con la Sopraf di Settanni per una cifra intorno a un milione e 200mila euro all’anno fino al 2024. Una soluzione temporanea, perché il governo ribadisce che quella definitiva sarà pubblica, ma è una decisione che intanto è stata presa.

E la notizia ha provocato un effetto a catena sul Parlamento e sul governo. Alla Camera è montata la protesta delle opposizioni che hanno chiesto chiarimenti a più riprese sulla procedura e sull’impresa scelta dal ministero e – nell’attesa – di rinviare l’esame del decreto per far intervenire direttamente in Aula il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ma la maggioranza ha difeso il decreto, respingendo anche con un voto in Aula la richiesta del democratico Emanuele Fiano di rinviare la discussione. La conseguenza è stata un ostruzionismo di tutte le minoranze, iniziato col grido dai banchi del Pd “Onestà, onestà” – evidentemente emulazione di quello che tante volte si è risentito suonare dai banchi dei Cinquestelle -, proseguito con interventi a titolo personale di tutti i parlamentari di Pd, Liberi e Uguali, Forza Italia e Fratelli d’Italia e concluso con una vera e propria rissa tra i deputati di Fratelli d’Italia e della Lega, con schiaffi e pugni. Poco prima il guardasigilli aveva promesso “ulteriori approfondimenti”, ma solo dal suo facebook, irritando ulteriormente le minoranze. Alla ripresa della seduta, però, promette il M5s, Bonafede ci sarà: “Ma era previsto”.

L’ostruzionismo delle opposizioni

L’ostruzionismo delle opposizioni è iniziato dopo che Fico ha messo in votazione la richiesta di rinvio dell’esame del decreto e dopo che – con parere contrario della relatrice (Carla Giuliano del M5s) e della presidente della commissione Giustizia (Giulia Sarti) – M5s e Lega l’hanno respinta. “Dopo quello che è successo – ha annunciato Pierantonio Zanettin, ex membro laico del Csm, ora deputato di Forza Italia – il nostro atteggiamento non può restare remissivo”. Una strategia di tutte le opposizioni, di destra e di sinistra, anche per far cambiare idea al presidente Roberto Fico al quale – tra l’altro – Roberto Giachetti (Pd) aveva chiesto di riunire la conferenza dei capigruppo in modo da avere un confronto con il guardasigilli Bonafede (Fico però si è rimesso all’Aula).

Al dibattito nessuno dei sottosegretari alla Giustizia presenti in Aula (Vittorio Ferraresi del M5s e Jacopo Morrone della Lega) ha preso la parola. Così la replica della maggioranza è stata affidata alla presidente della commissione Giustizia Sarti. “Sono sicura che il ministro saprà assumere le sue decisioni con una assunzione di responsabilità diversa da chi fino ad ora se ne era sempre fregato”, dice sostenendo che Bonafede “ha applicato la legge vigente”. Ma le contestazioni delle opposizioni sono proseguite accusando i Cinquestelle di costringerli a votare un decreto al buio.

Bonafede: “Faremo ulteriori approfondimenti”

Un livello di tensione che ha raggiunto il suo picco soprattutto dopo che il governo si è mosso in due modi. Da una parte, dopo la richiesta delle opposizioni di un qualsiasi intervento del governo durante il dibattito in Aula, la prima risposta del ministro Alfonso Bonafede non è arrivata alla Camera, ma dal suo profilo di facebook: “La procedura è stata regolare – ha detto in sintesi – ma faremo ulteriori approfondimenti”. “Ricordo a tutti – ha aggiunto il guardasigilli – che il decreto legge in discussione alla Camera non riguarda l’assegnazione dell’immobile ma la sospensione dei termini per permettere lo smantellamento delle tende”.

Le opposizioni: “No, deve venire in Aula”

Dichiarazione che – letta in Aula dal capogruppo di Liberi e Uguali Federico Fornaro – non ha placato le opposizioni, anzi hanno suscitato ulteriori proteste. “Le pare dignitoso – sostiene Alessia Morani, del Pd – che siamo qui a discutere e a chiedere con forza l’intervento del governo in Aula, nel frattempo fuori di qui Bonafede faccia dichiarazioni sul merito della nostra discussione? Per restituire dignità alla discussione chiami Bonafede qui e chiarisca su questo immobile che è dirimente per noi”. E rincara la dose Jole Santelli (di Forza Italia): “E’ uno schiaffo per Fico e per l’Aula da parte di un governo Stranamore”. Dello stesso tenore gli interventi dei deputati di Fratelli d’Italia. “Sospenda l’aula – ha detto Walter Rizzetto rivolgendosi al presidente della Camera – Convochi la capigruppo e faccia in modo che il ministro della Giustizia Bonafede venga in aula a raccontare come stanno veramente le cose. Nella passata legislatura, davanti ad una vicenda così grave, lei con il suo gruppo, avrebbe occupato questa aula. Oggi, da Presidente della Camera e quindi da presidente di tutti i deputati, lei non può far finta di nulla e accettare che un ministro risponda sui social media alla richiesta di chiarezza che arriva dai gruppi parlamentari”.

La rissa dopo le parole del sottosegretario

Dopo le parole di Bonafede su facebook, la stessa ricostruzione è stata resa anche dal sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi (M5s) che però dopo aver assistito in silenzio al lungo dibattito parlamentare – durante il quale la “difesa” è stata affidata quasi solo alla presidente della commissione Giustizia Giulia Sarti – ha esordito sostenendo di aver “sentito in quest’Aula delle inesattezze gravi, alcune anche con peso penale di cui ciascuno si assume la responsabilità”. A quel punto l’Aula è definitivamente esplosa nelle proteste. Fiano ha chiesto al presidente Fico di “richiamare formalmente il sottosegretario che ha minacciato i deputati. Lui non è qui a fare il pm, e non ha il diritto di minacciare”. E’ negli stessi minuti che scoppia la rissa tra i banchi delle destre, tra quelli che in teoria dovrebbero far parte della stessa coalizione (almeno alle elezioni): se le danno – schiaffi e pugni – i deputati di Fratelli d’Italia e della Lega tra le grida dai banchi del Pd: “Dimissioni, dimissioni”. Sono dovuti intervenire in forze i commessi d’Aula e tra i parecchi deputati richiamati da Fico è finito anche Marco Silvestroni. Ma le sanzioni potrebbero essere a svariati parlamentari.

E Fico “richiama” il sottosegretario

Il Pd chiede la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo. “L’atteggiamento del governo è stato grave e serio”, ha detto il capogruppo Graziano Delrio, sostenendo che “la comunicazione del governo via Facebook è umiliante”. Alla richiesta di Delrio si è associato Francesco Paolo Sisto che ha chiesto “un richiamo esemplare” per il sottosegretario Ferraresi, perchè “qui non si minaccia nessuno”. “Il governo qui è ospite”, ha ribadito Fabio Rampelli di Fdi stigmatizzando la “minaccia indirizzata verso il Parlamento ed i parlamentari. Va richiamato e basta”. L’incidente si è concluso con Fico che, chiarendo che il governo “qui non è ospite”, ha ricordato al sottosegretario Ferraresi che l’articolo 68 della Costituzione tutela la libertà di espressione e di parola di tutti i parlamentari senza temere risvolti penali.

Ferraresi: “La soluzione definitiva per Bari sarà pubblica”

Terminato il caos in Aula, il sottosegretario Ferraresi ha ripreso il discorso (dicendosi dispiaciuto per la sua frase, ma negando le scuse) ha ribadito che quella individuata per il Palagiustizia di Bari “non sarà la soluzione definitiva, che sarà invece interamente pubblica e non privata. E la adotteremo nel tempo più breve possibile”. Ferraresi spiega che la scelta dell’immobile dove ospitare in emergenza gli uffici giudiziari di Bari è stata fatta con un “bando ad evidenza pubblica“. “Con priorità sono state chieste al Demanio le strutture pubbliche disponibili. Non ce ne son state date e dunque siamo partiti con la procedura ad evidenza pubblica cui hanno risposto sei strutture delle quali solo due avevano i requisiti urbanistici per far fronte alla richiesta del Ministero. Con una classifica fatta a punteggio, è emerso che la prima garantisce la più ampia metratura e un immediato intervento per lo spostamento degli operatori. Poteva essere fatto l’impossibile con la bacchetta magica o se fossimo stati al governo prima, ma allora non potevamo intervenire…”. Ferraresi ha anche sottolineato come l’imprenditore contestato Ha anche

L’ex ministro Orlando: “Non sapete dove state andando”

Nel merito le opposizioni, in particolare Forza Italia e Fratelli d’Italia, hanno contestato la scelta del ministero che – dicono – avrebbe potuto preferire un edificio pubblico a uno privato, anche requisendo direttamente le strutture della Regione o di altri enti. Tra coloro che hanno preso la parola anche l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando: “Se prima c’era una nebulosità su questo caso, ora abbiamo una certezza: voi non sapete dove state andando. Vi chiedo: fermatevi. Fermatevi finché siete in tempo perché a ogni giro peggiorate la situazione. E non scaricate la colpa sui governi precedenti perché sul tribunale di Bari la situazione non si è determinata 15 anni fa, ma dopo l’arrivo di una perizia poche settimane fa”.