Il rimorchiatore Vos Thalassa, che lavora per le piattaforme petrolifere nel Mediterraneo, ha trasferito le persone recuperate in mare sulla Diciotti della guardia costiera italiana. Inizialmente il ministero di Salvini aveva fatto sapere che la posizione non cambiava. Poi è arrivata la notizia di "condotte che hanno messo a repentaglio" chi era sull'incrociatore. I migranti dunque verranno sbarcati in Italia per l'applicazione di "misure cautelari e accertamenti giudiziari"

Alla fine i 67 migranti recuperati lunedì sera in acque di ricerca e soccorso libiche dalla nave privata italiana Vos Thalassa saranno sbarcati in Italia. Ma solo perché alcuni di loro devono essere sottoposti a misure cautelari e accertamenti giudiziari per “condotte che hanno messo a repentaglio la vita dell’equipaggio del Vos Thalassa”. Finisce così la vicenda del nuovo salvataggio in mare dell’era Salvini. Il Viminale non cambia linea rispetto alle prime ore della mattinata, quando aveva negato al rimorchiatore – solitamente a servizio delle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo – l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani perché “ha anticipato l’intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata“. Niet ribadito anche dopo che il trasferimento dei migranti su una nave della Guardia costiera italiana, la Diciotti. La posizione del ministero resta che “la guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione”.

L’approdo in un porto dalla Penisola alla fine ci sarà, sì, ma solo per consentire accertamenti su quel che è successo sulla Vos Thalassa. La svolta è stata annunciata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha twittato: “Orgoglioso della Guardia Costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l’equipaggio dell’incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi“. La Guardia costiera ha specificato di essere intervenuta perché il comandante della Thalassa ha segnalato una situazione di “grave pericolo” per l’equipaggio, minacciato da alcuni migranti soccorsi all’arrivo in zona di una motovedetta libica.

Orgoglioso della @GuardiaCostiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l’equipaggio dell’incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 10 luglio 2018

Secondo la ricostruzione della Guardia costiera il rimorchiatore d’altura, nella giornata di domenica, dopo aver avvistato un barchino in procinto di affondare nelle acque internazionali prossime alle piattaforme petrolifere, dove opera, ha soccorso i 67 migranti a bordo, di cui 58 uomini, 3 donne e 6 minori. Il comandante della nave, in diverse comunicazioni anche via mail alla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, ha segnalato una situazione di grave pericolo per la security della nave e del suo equipaggio, composto da 12 marittimi, tutti di nazionalità italiana, causato da “atteggiamenti minacciosi nei confronti dell’equipaggio stesso da parte di alcuni migranti, all’arrivo in zona della Guardia Costiera libica”. Alla luce di questa situazione e a seguito di ulteriori comunicazioni tra il comandante del Vos Thalassa e la Centrale Operativa della Guardia Costiera, “si è reso necessario far intervenire nave Diciotti della Guardia Costiera, a tutela dell’incolumità dell’equipaggio del rimorchiatore battente bandiera italiana, che intanto dirigeva verso nord”. La Guardia costiera ha infatti il compito di tutelare la sicurezza sulle navi battenti bandiera italiana. La Diciotti, in una cornice di sicurezza garantita da un proprio boarding team e da un elicottero della Marina Militare, ha preso a bordo i migranti, terminando il trasbordo intorno alle 22 di ieri. Accertate le buone condizioni di salute dell’equipaggio, la Vos Thalassa ha potuto riprendere la navigazione per ritornare alle proprie ordinarie mansioni commerciali.

Domenica Salvini si era scontrato con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in seguito all’annuncio che al vertice europeo di Innsbruck, in agenda giovedì, porterà “la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani” non solo delle navi delle ong “ma anche di quelle delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo”. La Trenta aveva sottolineato come il tema non sia “di sua competenza“. Lunedì sera il tema è stato affrontato in un vertice a Palazzo Chigi e l’indicazione ufficiale che ne è uscita è che il governo sarà “compatto” su tre punti: il rafforzamento delle frontiere esterne, il no ai movimenti secondari e un aumento degli aiuti alla Libia. Sui migranti “il governo lavora e agisce con una sola voce e su questo è assolutamente compatto”, ha detto Salvini rispondendo a una domanda sui dissidi con la titolare della Difesa. “Un conto è la forma e altro è la sostanza”. Trenta, ha aggiunto Salvini, “non c’era al vertice, neanche in spirito. La linea del governo è una sola per contrastare il traffico di esseri umani: sono contento di quanto fatto in questi primi 38 giorni”.